с чего всё началось

Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.

Происшествия Против Лукашенко шьют дело о смерти пациента от коронавируса Из-за смерти 2 апреля в одной из витебских больниц 68-летней пациентки от нового вируса против лидера нации потребовали возбудить уголовное дело.

Политика В Италии предложили установить памятник российским военным С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.

Шоу-бизнес Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.

Общество Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.