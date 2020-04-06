Коронавирус
ТАССКабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики
Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано в понедельник на сайте правительства.
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с чего всё началось
Правительство утвердило перечень мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса COVID-19.Коммерсантъ07:50
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Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Транспорт
РЖД увеличили срок возврата «невозвратных» билетов до июня
РЖД продлила сроки сдачи «невозвратных» билетов. Пассажиры смогут вернуть их до 1 июня включительно.
Общество
Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Армия и оружие
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Происшествия
Против Лукашенко шьют дело о смерти пациента от коронавируса
Из-за смерти 2 апреля в одной из витебских больниц 68-летней пациентки от нового вируса против лидера нации потребовали возбудить уголовное дело.
Политика
В Италии предложили установить памятник российским военным
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общество
Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов
Правительство РФ внесло огурцы и помидоры в перечень иностранных продуктов, ограниченных для госзакупок.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Здоровье
В Барнауле среди заразившихся коронавирусом есть ребенок
В Алтайском крае среди двенадцати заболевших COVID-19 есть один ребенок.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке
Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
Наука
Структуру шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 перевели в музыку
Общество
Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Общество
Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю
Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.
Общество
Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы
Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Политика
Нетаньяху и Путин обсудили возвращение граждан РФ и Израиля на родину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность возвращения граждан обеих стран на родину в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Вернуть рабочие субботы предложили в России
По данным издания «Ведомости», один из губернаторов РФ, чье имя не раскрывается, выступил с инициативой вернуть рабочие субботы в графике россиян.