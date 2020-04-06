Коронавирус

ТАССТАССКабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано в понедельник на сайте правительства.
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с чего всё началось
Правительство утвердило
 перечень мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ07:50

Подробнее о событии

Правительство определилось с помощью бизнесу, пострадавшему от коронавируса

URA.Ru07:51

Утверждены меры поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Российская газета08:02

Правительство ввело отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций

РБК07:59

Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Lenta.ru08:21

Правительство ввело меры поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Коммерсантъ07:50

Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики

Известия07:21

Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

ТАСС07:20
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году.
Инфорос 04:50
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Транспорт

РЖД увеличили срок возврата «невозвратных» билетов до июня

РЖД продлила сроки сдачи «невозвратных» билетов. Пассажиры смогут вернуть их до 1 июня включительно.
News.ru 10:54
Общество

Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
КП - Барнаул 06:54
Здоровье

В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
RT на русском 10:37
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Армия и оружие

Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Российская газета 04:07
Происшествия

Против Лукашенко шьют дело о смерти пациента от коронавируса

Из-за смерти 2 апреля в одной из витебских больниц 68-летней пациентки от нового вируса против лидера нации потребовали возбудить уголовное дело.
Утро.ru 10:36
Политика

В Италии предложили установить памятник российским военным

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
РИА Новости 07:04
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Общество

Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов

Правительство РФ внесло огурцы и помидоры в перечень иностранных продуктов, ограниченных для госзакупок.
РЕН ТВ 10:35
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

РИА Новости вчера в 13:05
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья 08:05
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Здоровье

В Барнауле среди заразившихся коронавирусом есть ребенок

В Алтайском крае среди двенадцати заболевших COVID-19 есть один ребенок.
МонаВиста 09:07
Общество

Мэр положил руку на коленку подчиненной в прямом эфире

Daily 09:09
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке

Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
МонаВиста 08:08
Наука

Структуру шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 перевели в музыку

Неделя Новостей 01:36
Общество

Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Lenta.ru 08:44
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Общество

Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.
Полит.ру 08:52
Общество

Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:57
Политика

Нетаньяху и Путин обсудили возвращение граждан РФ и Израиля на родину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность возвращения граждан обеих стран на родину в условиях пандемии коронавируса.
Известия 07:51
Общество

Вернуть рабочие субботы предложили в России

По данным издания «Ведомости», один из губернаторов РФ, чье имя не раскрывается, выступил с инициативой вернуть рабочие субботы в графике россиян.
Live24 10:37
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