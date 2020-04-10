Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинэкономразвития обновит критерии для системообразующих компаний

Новые критерии рассмотрит правительственная комиссия под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями заинтересованных ведомств. Затем она уточнит список системообразующих компаний. Нынешний перечень составлялся на основании параметров, утвержденных в 2015 году.
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