Коронавирус
ТАССУтверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий
Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
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Кино
Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет
Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия 03:08
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
Космос
Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца
Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) опубликовали изображения Солнца с самым высоким разрешением, полученные при помощи телескопа High-Resolution Coronal Imager американского космического агентства NASA.
Российская газета 10:07
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Наука
Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором
Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.
N+1 09:29
Общество
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
Общество
В США от COVID-19 за сутки умерли более 2,1 тыс. человек
Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 21:05
Экономика
G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
РИА Новости 19:48
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности.
Российская газета 14:49
Футбол
Владимир Быстров рассказал о своем конфликте с Артемом Дзюбой
Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров рассказал о произошедшем у него конфликте с Артемом Дзюбой еще во время их совместной игры в московском «Спартаке».
Петербургский дневник 03:28
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
Спорт-Экспресс 10:57
Общество
Дерматологи дали советы по использованию мыла и антисептиков при пандемии
Дерматологи рекомендуют, чтобы не пересушить кожу, использовать антисептики для обеззараживания рук не более двух раз в день и только тем, кто находится в общественных местах, а мыть руки с мылом - до шести раз в день.
РИА Новости 21:15
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения рекомендовало шесть препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, три из которых находятся в стадии испытаний.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:30
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
На конвейер завода Haval в Тульской области встал новый H5.
Тарантас Ньюс 12:35
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Единоборства
Роман Власов: «Хабиб предлагал организовать бой в UFC»
FightTime.ru 08 апреля в 14:58
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
РБК 12:54
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша воссоединились ради совместной песни
На этой неделе стало известно, что Крид и Нюша решили воссоединиться ради творческого дуэта.
Bimru.ru вчера в 03:06
Транспорт
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
Здоровье
Андрей Шимкив призвал МЧС навести порядок в городе
Андрей Шимкив уверен, что сейчас МЧС должно заниматься не только плановыми и привычными работами, но и включиться в самый главный на сегодня «проект» – обеспечить безопасность горожан и начать дезинфекцию мегаполиса.
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области вчера в 02:18
Политика
В Крыму объяснили рост рейтингов доверия к Путину
На фоне пандемии коронавируса смелые и стремительные действия президента РФ Владимира Путина нашли отклик в сердцах всех россиян — они, как никогда раньше, чувствуют помощь и заботу со стороны государства.
ФАН 13:44
Шоу-бизнес
Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах
Жена Брюса Уиллис Эмма Хеминг впервые выложила пост в Инстаграме после того, как фотография ее мужа на самоизоляции с Деми Мур стала вирусной в Сети, сообщает Independent Актер, который многим запомнился по "Крепкому орешку", позировал в полосатых пижамах с бывшей женой, с которой развелся в 2000 году.
РИА Новости 15:47
Авто
Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota
Японская компания намерена вывести в класс субкомпактных кроссоверов новую дешевую модель, которая заменит уже существующий Toyota C-HR.
SpeedMe 08:05
Общество
В Красноярском крае расширен перечень работающих организаций
Красноярск, 10 апреля 2020, 16:39 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, расширяющий перечень организаций, которые могут продолжить деятельность в режиме самоизоляции.
REGNUM 09:39
Хоккей
Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ
Абдул в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, выступая за братиславский Слован.
Советский спорт 15:23
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04