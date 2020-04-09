Коронавирус

ТАССТАССУтверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий

Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
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Системообразующие предприятия будут отбирать по-новому — Минэкономразвития

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Утверждены критерии отбора системообразующих предприятий

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Рыбопромышленники предлагают расширить список критериев к системообразующим предприятиям

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В Минэкономразвития рассказали о перечне системообразующих предприятий

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Правкомиссия утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий

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URA.Ruвчера в 15:44

Правительство пересмотрит список системообразующих предприятий

Ведомостивчера в 14:15
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором

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Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

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В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

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Владимир Быстров рассказал о своем конфликте с Артемом Дзюбой

Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров рассказал о произошедшем у него конфликте с Артемом Дзюбой еще во время их совместной игры в московском «Спартаке».
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РИА Новости 21:15
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Haval анонсировала новый Haval H5 для России

На конвейер завода Haval в Тульской области встал новый H5.
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Собянин временно остановил строительные работы в Москве

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Андрей Шимкив призвал МЧС навести порядок в городе

Андрей Шимкив уверен, что сейчас МЧС должно заниматься не только плановыми и привычными работами, но и включиться в самый главный на сегодня «проект» – обеспечить безопасность горожан и начать дезинфекцию мегаполиса.
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