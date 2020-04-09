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ТАССТАСС
Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий
Vostok.Today
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Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .В источнике
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