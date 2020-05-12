с чего всё началось

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

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