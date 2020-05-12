Общество

RT на русскомRT на русскомПравительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
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с чего всё началось
«Россияне с детьми в возрасте от трёх до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня», — указано
 в тексте.
RT на русскомвчера в 17:45

Подробнее о событии

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

RT на русскомвчера в 17:45

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

РБКвчера в 17:39

Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми до 16 лет

Агентство Москвавчера в 17:12

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

РИА Новостивчера в 17:24

Правительство опубликовало правила получения выплат на детей с 3 до 16 лет

Znak.comвчера в 17:16

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Коммерсантъвчера в 17:30

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

ТАССвчера в 16:57
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
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Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
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Гаджеты

LG Wing — самый необычный смартфон последних лет

Источники предоставили первые сведения о необычном смартфона южнокорейской компании LG, который проходит под кодовым названием Wing.
iXBT.com 01:41
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
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Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Музыка

В США гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

ТАСС вчера в 17:58
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Общество

Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:35
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 10 мая в 17:01
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Общество

В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая

В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей.
Газета.Ru вчера в 15:26
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Фигурное катание

Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Общество

В Карелии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Карелии, поле того как более недели находился в реанимации, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 01:42
Общество

Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции

Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily вчера в 08:35
12
Общество

Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус

Власти китайского города Ухань, ставшего изначальным эпицентром пандемии коронавируса, распорядились провести скрининг-тесты на COVID-19 для всех жителей.
Инфо24 02:17
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
9
Общество

В Башкирии отменяют режим самоизоляции

С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
10
Экономика

НПФ получили по итогам года 60 млрд руб. вознаграждения

«В рамках рынка доверительного управления вознаграждение НПФ по ОПС является одним из самых больших, сопоставимым с паевыми инвестиционными фондами, считающимися самым дорогим инструментом для клиентов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Коммерсантъ вчера в 17:41
10
Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
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Здоровье

В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон

Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна вчера в 12:27
30
Экономика

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

После продажи "Ведомостей" издатель остался должен эти деньги уже новым владельцам – это и есть большая часть текущей задолженности БНМ.
Ведомости 02:15
Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца.
РИА Новости вчера в 14:05
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Гаджеты

Oppo призналась, что быстрая зарядка «убивает» аккумулятор. Чем выше мощность, тем быстрее протекает процесс

Что касается рекордов, некоторые смартфоны Oppo поддерживают 65-ваттную зарядку, а Lenovo готовит модель с ЗУ мощностью 90 Вт. И, несмотря на то, что быстрая зарядка стала нормой, споры относительно её безопасности не утихают.
iXBT.com 01:42
Футбол

Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва

Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.
Вести.Ru вчера в 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
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