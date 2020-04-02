с чего всё началось

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Экономика Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.

Политика В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).

Музыка Новую песню «Крым» выпустила Земфира Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество В России могут продлить нерабочую неделю О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Здоровье В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса За сутки в Челябинской области зарегистрирован еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и три условно положительных случая заболевания.

Общество Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.

Шоу-бизнес Белла Хадид вышла за продуктами, накинув куртку на бюстгальтер Пока ситуация с коронавирусом в большинстве стран остается напряженной, покидать свои дома люди стараются только в случае крайней необходимости: закупиться продуктами или выгулять любимого питомца (посмотрите, кстати, как недавно это сделала звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев).

Общество Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.

Общество Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30% По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.