Коронавирус
REGNUMУтверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Указанные временные правила распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства, месту пребывания, фактического нахождения, в том числе - жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках", - говорится в документе.Российская газета03:06
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Информационное письмо об установленном порядке оплаты больничных листов лицам, находящимся на карантине
Газета Заря (Алексеевское)31 марта в 06:55
Прибывшие из зарубежных стран псковичи могут оформить больничный в электронной форме
Псковское агентство информации31 марта в 03:55
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