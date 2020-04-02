Коронавирус

REGNUMREGNUMУтверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Указанные временные правила распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства, месту пребывания, фактического нахождения, в том числе - жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках", - говорится в документе
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