Экономика
ГарантУтверждены правила предоставления субсидии на выплату зарплаты
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса из перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции (постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576).
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru 15:21
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 10:06
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser
Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses 12:02
Здоровье
В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов
В Амурской областной клинической больнице получен переносной изолятор для транспортировки пациента с двумя режимами, один из которых предполагает изоляцию человека от внешней среды, второй — защиту внешней среды от больного.
АСН24 20:43
Общество
В Республике Алтай выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:24
Общество
Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут
Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Футбол
Уголовное дело в отношении Беккенбауэра о мошенничестве закрыто
Ранее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование этого дела, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.
ТАСС Спорт 12:40
Спорт
У тактического шутера про Третью мировую войну появился издатель
Варшава, 28 апреля 2020, 18:23 — REGNUM Издателем тактического шутера World War 3 станет российская компания MY.GAMES.
REGNUM 11:23
Здоровье
68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Сразу 68 случаев заражения COVID-19 за сутки подтверждены в Алтайском крае. Об этом сообщил оперштаб региона утром в воскресенье, 26 апреля.
Kursk.com 26 апреля в 02:52
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
Солодов принял отставку вице-губернатора Камчатки Алексея Войтова
Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов принял отставку вице-губернатора Алексея Войтова.
КамИНФОРМ 21:03
Спорт
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 16:30
Политика
Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Общество
В Приморье введут всеобщий масочный режим
В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
АиФ Владивосток 20:07