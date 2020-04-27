с чего всё началось

24 апреля Правительство утвердило правила предоставления субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.

Экономика Германии предсказали глубочайшую со времен войны рецессию Пандемия коронавируса может столкнуть германскую экономику в глубочайшую за послевоенное время рецессию, пишет Reuters, анализируя решение правительства ФРГ снизить оценку роста ВВП страны до минус 6,3% по итогам 2020 года.

Общество В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 117

Здоровье Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Космос Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад Десятилетиями ученые пытались понять, есть ли на Марсе органические соединения и, если да, каков их источник.

Технологии Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные. 9

Здоровье Фатальные ошибки в борьбе с коронавирусом названы Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Wired, власти многих государств стараются быстрее устранить ограничительные меры.

Политика Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса. 760

Экономика Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки 15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. 7

Общество Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 87

Общество Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов. 4

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,2K

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 48

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 243