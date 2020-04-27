Экономика
Сайт Зиновьевского клубаУтверждены правила предоставления субсидий бизнесу
24 апреля Правительство утвердило правила предоставления субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.Российская газета27 апреля в 04:55
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
Lenta.ru27 апреля в 07:16
Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
Глас Народа27 апреля в 05:02
Утверждены правила предоставления финпомощи малому и среднему бизнесу
Российская газета27 апреля в 04:55
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Service27 апреля в 05:42
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