Экономика
МонаВистаКабмин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, регламентирующее правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
Lenta.ru27 апреля в 07:16
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Service27 апреля в 05:42
Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
Глас Народа27 апреля в 05:02
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Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
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Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
Финансы
Курс доллара опускался ниже 73 рублей
Предыдущий раз курс американской валюты достигал подобного уровня 14 апреля. Затем за доллар давали 73,07 руб.
Коммерсантъ 16:58
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 00:40
Энергетика
США ищут резервуары для хранения сотен миллионов баррелей нефти
Правительство США ищет возможность изъять с рынка еще несколько сотен миллионов баррелей нефти на хранение, заявил министр финансов Стивен Мнучин 30 апреля на совещании в Белом доме.
ИА Красная Весна 18:07
Происшествия
Пожарные и добровольцы спасли Сабинку от огня
В Бейском районе Хакасии пожарные и добровольцы потушили крупный степной пал, угрожавший селу Сабинка. Ситуацию усложнял штормовой ветер.
Пульс Хакасии 11:19
Экономика
Польшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»
Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
REGNUM 07:41
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Экономика
Чуда не будет: Россию ждет обвал рубля и рост цен
В ближайшие месяцы экономическая ситуация в России будет только ухудшаться – страну ждет дальнейший обвал рубля и всплеск инфляции.
Новый День вчера в 15:08
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
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Россия избежала итальянского сценария с коронавирусом
России удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу, а также гуманитарной катастрофы, такой, как в США.
Lenta.ru 19:26
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Игры
Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2
Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
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Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Высокопоставленный полицейский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года, имел государственные и ведомственные награды.
РИА Новости 16:03
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РИА Новости 20:10
Авто
Новый кроссовер Geely HaoYue представили официально
Китайский автомобильный гигант Geely официально рассекретил новую модель паркетника HaoYue.
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Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Гаджеты
Предзаказы на «умные» часы Amazfit X стартуют 28 апреля
До настоящего времени «умные» часы Huami Amazfit X, презентованные чуть менее года назад, летом 2019 года, все еще оставались недоступными для пользователей.
RuNews24.ru 27 апреля в 06:18
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Происшествия
На Камчатке завели дело на фермеров, бросивших животных умирать
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено на Камчатке после обнаружения останков лошадей и собак в одном из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
РИА Новости 05:42