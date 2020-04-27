Экономика
Сайт Зиновьевского клубаУтверждены правила предоставления субсидий бизнесу
24 апреля Правительство утвердило правила предоставления субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Происшествия
Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска
Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, генерального директора группы компаний "Утум+" Георгия Карамзина и директора одной из коммерческих фирм Татьяны Самсоновой.
Российская газета 06:28
Общество
В Приморье вводят масочный режим
Все жители Приморья с 30 апреля должны будут носить маски в общественных местах, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:21
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек.
Lenta.ru 22:14
Здоровье
47 человек за сутки заболели коронавирусом в Красноярском крае
За последние сутки в России подтверждены 6 411 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.
Kursk.com 03:55
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
Общество
Названо число россиян, которые не боятся коронавируса
"Почти 60 процентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90 процентов заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики", — отметил Костин.
РИА Новости 20:52
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
KM.ru 11:16
Общество
МВД захотело получить доступ к банковской тайне
Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru 21:07
Общество
Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая
Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва 13:20
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад 10:51
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Здоровье
Мэр Екатеринбурга получил предостережение от генпрокуратуры
Предостережение по поводу массового заражения персонала и пациентов больниц Екатеринбурга направлено мэру города от имени заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, 28 апреля сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
ИА Красная Весна 08:53
Экономика
Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату
Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб.
ТРК Сейм (Курск) 05:24
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип питерской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 17:52
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Комментируя бунт вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, в компании "Газпром добыча Ноябрьск" отметили, что вахтовый поселок относится к другой подрядной организации, поэтому в пресс-службе предприятия не имеют права давать оценку происходящим событиям от имени другой компании, пишет РИА Новости.
Инфорос 13:38
Общество
Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек
В период пандемии умерли более 56,2 тысячи человек, выздоровели 137,5 тысячи пациентов.
Государственные Вести 03:24
Здоровье
Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску
Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС 20:01
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо 21:56
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников
Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру 17:03
Спорт
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 16:30