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Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,5K

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 403

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Общество В Приморье вводят масочный режим Все жители Приморья с 30 апреля должны будут носить маски в общественных местах, сообщает правительство региона. 76

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Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 2

Общество В Москве приготовились развернуть временные госпитали Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек.

Шоу-бизнес Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ. 47

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Общество Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами. 130

Общество Названо число россиян, которые не боятся коронавируса "Почти 60 процентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90 процентов заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики", — отметил Костин. 426

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.

Общество МВД захотело получить доступ к банковской тайне Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.

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Политика Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.

Общество Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля. 252

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 82

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Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири» Комментируя бунт вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, в компании "Газпром добыча Ноябрьск" отметили, что вахтовый поселок относится к другой подрядной организации, поэтому в пресс-службе предприятия не имеют права давать оценку происходящим событиям от имени другой компании, пишет РИА Новости.

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Шоу-бизнес Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.