Экономика

Сайт Зиновьевского клубаСайт Зиновьевского клубаУтверждены правила предоставления субсидий бизнесу

24 апреля Правительство утвердило правила предоставления субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.
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Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народавчера в 05:02

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ruвчера в 07:16

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Фактывчера в 05:53

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Serviceвчера в 05:42

Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ruвчера в 10:19

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новостивчера в 04:51
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM 22:15
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
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Происшествия

Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска

Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, генерального директора группы компаний "Утум+" Георгия Карамзина и директора одной из коммерческих фирм Татьяны Самсоновой.
Российская газета 06:28
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Общество

В Приморье вводят масочный режим

Все жители Приморья с 30 апреля должны будут носить маски в общественных местах, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:21
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
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Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
2
Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
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Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек.
Lenta.ru 22:14
Здоровье

47 человек за сутки заболели коронавирусом в Красноярском крае

За последние сутки в России подтверждены 6 411 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.
Kursk.com 03:55
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Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
5
Общество

Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину

Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
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Общество

Названо число россиян, которые не боятся коронавируса

"Почти 60 процентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90 процентов заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики", — отметил Костин.
РИА Новости 20:52
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
KM.ru 11:16
Общество

МВД захотело получить доступ к банковской тайне

Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru 21:07
Общество

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва 13:20
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад 10:51
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
252
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Здоровье

Мэр Екатеринбурга получил предостережение от генпрокуратуры

Предостережение по поводу массового заражения персонала и пациентов больниц Екатеринбурга направлено мэру города от имени заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, 28 апреля сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
ИА Красная Весна 08:53
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Экономика

Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату

Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб.
ТРК Сейм (Курск) 05:24
7
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип питерской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 17:52
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
23
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

Комментируя бунт вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, в компании "Газпром добыча Ноябрьск" отметили, что вахтовый поселок относится к другой подрядной организации, поэтому в пресс-службе предприятия не имеют права давать оценку происходящим событиям от имени другой компании, пишет РИА Новости.
Инфорос 13:38
Общество

Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек

В период пандемии умерли более 56,2 тысячи человек, выздоровели 137,5 тысячи пациентов.
Государственные Вести 03:24
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Здоровье

Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску

Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС 20:01
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо 21:56
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Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников

Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру 17:03
Спорт

Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II

Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 16:30
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