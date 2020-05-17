Общество
РИА НовостиУтверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
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Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera 06:04
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Общество
Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец 03:24
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
В Ростове закрылся рынок «Атлант»
«Рынки частично закрыты, так как правоохранители проверяют соблюдение введенного в регионе „масочного“ режима», — пишет местный портал RostovGazeta.
Бизнес-газета 05:38
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Политика
Иран предостерег США от преследования танкеров
Между дипломатами состоялся разговор. Арагчи предостерег Белый дом от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу.
Вести.Ru 12:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ
Московский Комсомолец 13:14
Происшествия
В Петербурге сотрудник автосервиса на ВАЗе протаранил BMW грабителей
Российская газета 08:48
Футбол
Кьеллини: «Мбаппе превосходит Неймара. Он более стабильный игрок»
Считаю, что Мбаппе превосходит Неймара, потому что является более стабильным игроком.
Soccer.ru 12:49
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома
В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
Общество
Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21
Коммерсантъ 08:57
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета вчера в 00:00
Наука
Новый вид паразитических грибов найден в Twitter
Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава: «Я нашла свою любовь»
Звезда Comedy Woman призналась, что вновь влюбилась. В программе «Танцы со звездами» канала «Россия 1» Екатерина поделилась подробностями.
StarHit.ru 13:40
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Общество
Размер штрафа за отказ от тестирования на коронавирус назвали в МВД
В МВД России рассказали, в каких случаях гражданам грозит штраф при бездействии на фоне пандемии коронавируса в стране.
Вечерняя Москва вчера в 04:24
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
Происшествия
В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы
В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
РБК 13:17
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
В США владелец музея Dezerland Park Майк Мэннинг собирается восстановить самый длинный лимузин в мире под названием Cadillac Eldorado.
Дни24 14 мая в 06:09