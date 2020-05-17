Общество

РИА НовостиРИА НовостиУтверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
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В России утвердили процедуру приостановки деятельности организаций

Московский Комсомолец07:45

Решения о приостановке работы предприятий обязали согласовывать с оперштабом

Коммерсантъ06:52

Правительство обязало региональные власти согласовывать с оперштабом приостановку работы предприятий

Фонтанка.Ру06:03

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

РИА Новости06:06

Кабмин утвердил процедуру приостановки деятельности организаций

Вести.Ru06:39

Правительство обязало согласовывать с оперштабом решения о приостановке работы предприятий

Известия06:02

Кабмин обязал согласовывать с оперштабом решения о приостановке работы предприятий

ТАСС05:27
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
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Общество

Попова попросила россиян готовиться жить в условиях пандемии еще долго

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила жителей России, что всем придется жить в условиях пандемии коронавируса не только летом, но и дольше, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:00
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
900
Общество

Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»

Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
РБК 08:12
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
4,2K
Общество

В Ростове закрыли рынок «Атлант»

В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
2,6K
Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Общество

Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
7
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Политика

Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
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Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Газета.Ru вчера в 14:01
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Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,9K
Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
7
Общество

В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
РИА Новости 09:01
16
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
1,3K
Общество

Часть ограничений в Воронежской области снимут уже завтра

В Воронежской области завтра, 18 мая, стартует первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:37
4
Общество

Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Общество

Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине

После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия вчера в 20:38
147
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
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Шоу-бизнес

54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в бикини.
Lenta.ru 07:43
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Армия и оружие

Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии

RT на русском 09:09
19
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Культура

Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

На сайте журнала Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет, куда вошел танцор из клипа Uno группы Little Big Дмитрий Красилов, которого прозвали Пухляшом.
Известия 07:40
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Политика

Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США

Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
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Шоу-бизнес

Адвокат Муцениеце прокомментировала ее задержание

Адвокат Жанна Михална, представляющая интересы актрисы Агаты Муцениеце, прокомментировала ее конфликт с правоохранителями, произошедший накануне.
Московский Комсомолец 06:07
Технологии

Обновление Windows 10 добавило проблем пользователям

Обновление «KB4556799» для Windows 10, вышедшее 12 мая, вызвало ряд новых проблем у пользователей этой ОС.
Picsnews.net 08:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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