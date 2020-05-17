Общество
РИА НовостиУтверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
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Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
Общество
Попова попросила россиян готовиться жить в условиях пандемии еще долго
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила жителей России, что всем придется жить в условиях пандемии коронавируса не только летом, но и дольше, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:00
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
Общество
Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»
Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
РБК 08:12
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru вчера в 14:01
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
Общество
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
РИА Новости 09:01
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
Общество
Часть ограничений в Воронежской области снимут уже завтра
В Воронежской области завтра, 18 мая, стартует первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:37
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине
После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия вчера в 20:38
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Шоу-бизнес
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в бикини.
Lenta.ru 07:43
Армия и оружие
Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии
RT на русском 09:09
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Культура
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
На сайте журнала Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет, куда вошел танцор из клипа Uno группы Little Big Дмитрий Красилов, которого прозвали Пухляшом.
Известия 07:40
Политика
Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце прокомментировала ее задержание
Адвокат Жанна Михална, представляющая интересы актрисы Агаты Муцениеце, прокомментировала ее конфликт с правоохранителями, произошедший накануне.
Московский Комсомолец 06:07
Технологии
Обновление Windows 10 добавило проблем пользователям
Обновление «KB4556799» для Windows 10, вышедшее 12 мая, вызвало ряд новых проблем у пользователей этой ОС.
Picsnews.net 08:17