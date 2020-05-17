Общество
РИА НовостиУтверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
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Общество
В Самарской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом
По информации оперштаба региона, всего в Самарской области выявлены 1162 заболевших коронавирусом.
Что происходит 15 мая в 12:06
Футбол
Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию
Российское правительство позволило иностранным спортсменам и представителям тренерских штабов вернуться в Россию.
Vprognoze.ru 04:56
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости вчера в 12:51
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей
SpeedMe вчера в 10:53
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Происшествия
В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Примадонна поддержала Наташу Королеву в самое тяжелое время
История первого появления Наташи на ТВ, долгожданные встречи, неожиданные гости, прямое включение из Майами, сюрприз от сына Архипа и много-много песен – в вечернем шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". 16-летняя Наташа Порывай приехала в Москву уже с эстрадным опытом за плечами, но музой известного композитора, писавшего песни самой Примадонне, стала не сразу.
Вести.Ru вчера в 13:18
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Футбол
Кевин Кураньи ждет, когда привезет первого игрока в РПЛ
Бывший игрок «Штутгарта», «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» рассказал о работе своего агентства.
Спорт-Экспресс 07:10
Авто
Компания Nissan намерена закрыть Datsun
Новый план реструктуризации, за счет которого Nissan планирует сократить издержки на более чем 2,8 млрд долларов, закроет ряд заводов и окончательно ликвидирует бренд Datsun.
Автоновости дня 14 мая в 05:10
Общество
Правительство Британии выделило $110 млн на центр по созданию вакцин
Лондон, 17 мая 2020, 14:48 — REGNUM Британское правительство приняло решение о выделении £93 млн ($110 млн) на ускорения процесса создания нового центра для изготовления вакцин и инновациям, который должен начать работу летом будущего года.
REGNUM 07:48
Политика
Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам
Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
Политика
США готовятся отрезать Huawei от мировых поставщиков полупроводников
Если поправки будут утверждены, иностранные компании, работающие на американском оборудовании по производству микросхем, должны будут получать разрешение у США на поставку Huawei или ее подразделениям конкретной продукции.
Коммерсантъ 15 мая в 13:31
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Космос
Японский спутник с искусственными метеорами не смог ничего сделать
AstroNews.ru 15 мая в 15:36
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Российская газета 07:33
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13