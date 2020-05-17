Общество

РИА НовостиРИА НовостиУтверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
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Решения о приостановке работы предприятий обязали согласовывать с оперштабом

Коммерсантъ06:52

Кабмин утвердил процедуру приостановки деятельности организаций

Вести.Ru06:39

Кабмин обязал согласовывать с оперштабом решения о приостановке работы предприятий

ТАСС05:27

Правительство обязало региональные власти согласовывать с оперштабом приостановку работы предприятий

Фонтанка.Ру06:03

Правительство обязало согласовывать с оперштабом решения о приостановке работы предприятий

Известия06:02

Кабмин обязал согласовывать решения о приостановке работы предприятий

News.ru05:57

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

РИА Новости06:06
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Общество

В Самарской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом

По информации оперштаба региона, всего в Самарской области выявлены 1162 заболевших коронавирусом.
Что происходит 15 мая в 12:06
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Футбол

Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию

Российское правительство позволило иностранным спортсменам и представителям тренерских штабов вернуться в Россию.
Vprognoze.ru 04:56
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Общество

В России остановлен рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
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Кино

Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости вчера в 12:51
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Общество

Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились

Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
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Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

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Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
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Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

SpeedMe вчера в 10:53
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Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Финансы

Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Культура

«Пухляш» из клипа Little Big занял второе место в рейтинге Forbes

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Происшествия

В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей

Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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История первого появления Наташи на ТВ, долгожданные встречи, неожиданные гости, прямое включение из Майами, сюрприз от сына Архипа и много-много песен – в вечернем шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". 16-летняя Наташа Порывай приехала в Москву уже с эстрадным опытом за плечами, но музой известного композитора, писавшего песни самой Примадонне, стала не сразу.
Вести.Ru вчера в 13:18
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Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Футбол

Кевин Кураньи ждет, когда привезет первого игрока в РПЛ

Бывший игрок «Штутгарта», «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» рассказал о работе своего агентства.
Спорт-Экспресс 07:10
Авто

Компания Nissan намерена закрыть Datsun

Новый план реструктуризации, за счет которого Nissan планирует сократить издержки на более чем 2,8 млрд долларов, закроет ряд заводов и окончательно ликвидирует бренд Datsun.
Автоновости дня 14 мая в 05:10
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Общество

Правительство Британии выделило $110 млн на центр по созданию вакцин

Лондон, 17 мая 2020, 14:48 — REGNUM Британское правительство приняло решение о выделении £93 млн ($110 млн) на ускорения процесса создания нового центра для изготовления вакцин и инновациям, который должен начать работу летом будущего года.
REGNUM 07:48
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Политика

Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам

Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
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Политика

США готовятся отрезать Huawei от мировых поставщиков полупроводников

Если поправки будут утверждены, иностранные компании, работающие на американском оборудовании по производству микросхем, должны будут получать разрешение у США на поставку Huawei или ее подразделениям конкретной продукции.
Коммерсантъ 15 мая в 13:31
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Ивлеева обвинила мужа в необщительности

News.ru вчера в 09:56
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
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Японский спутник с искусственными метеорами не смог ничего сделать

AstroNews.ru 15 мая в 15:36
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Путин поздравил Токаева с днем рождения

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В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
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Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Общество

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
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