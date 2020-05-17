Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Общество В России остановлен рост распространения коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса. 724

Общество Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса. 24

Музыка Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020». 2

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Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 226

Финансы Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Происшествия В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 31

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Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 3

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Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1K

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