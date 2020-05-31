Коронавирус
RT на русскомУтверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Происшествия
Жуткое ДТП в Почепском районе произошло
Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
Космос
Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник вчера в 15:41
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru вчера в 05:47
Футбол
Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Бывший вратарь «Зенита», а ныне спортивный менеджер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб после 25 лет работы.
МР7.ру 08:33
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Затопления отдельных районов Подмосковья объяснили проливными дождями
Ранее подмосковная прокуратура начала проверку по обращениям граждан после затопления нескольких населённых пунктов в Красногорске.
Интерфакс 07:48
Происшествия
Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве
В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов.
РБК 08:37
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
РИА Новости 08:19
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Политика
Трамп переносит саммит G7 на сентябрь и планирует пригласить Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Армия и оружие
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о планах ликвидировать административные органы республик Донбасса.
Pravda.Ru 03:57
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости 29 мая в 18:57
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
Финансы
Эксперт сделал прогноз курса доллара на июнь
Ориентиром курса доллара к рублю на июнь является отметка 68, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.
Свободная Пресса 29 мая в 10:17
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 9244 случая заражения коронавирусом
Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 29 мая в 04:42
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Политика
ISNA: Иран намерен передать самописцы украинского Boeing другой стране
Власти Ирана намерены отправить чёрные ящики сбитого украинского Boeing не на Украину, а в другую страну, пишет агентство ISNA.
RT на русском 09:06
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 вчера в 03:42
Футбол
Роналду показал эффектное видео с тренировки «Ювентуса»
РИА Новости 08:17
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 показали на рендерах
Megaobzor.com 06:37
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36