Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУтверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.
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«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении
 правительства.
RT на русском07:54

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Мишустин установил правила и размер выплат волонтерам в период пандемии

РБК08:57

Постановление подписано: тех, кто помогает оставшимся без опеки, поддержат финансово

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Мишустин утвердил правила выплат за волонтерскую деятельность в пандемию

РИА Новости07:43

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

RT на русском07:54

Мишустин утвердил правила выплат за временную опеку над инвалидами

Российская газета07:30
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Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

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Ведомости 10:19
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BFM.ru 09:55
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Происшествия

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На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Lenta.ru 07:59
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РИА Новости 10:27
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Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных

Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
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Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru 29 мая в 23:42
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
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Политика

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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

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Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix

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Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

Власти Ирана решили отправить черные ящики сбитого военными этой страны в начале года украинского самолета в другую страну, сообщает иранское агентство ISNA.
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Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
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Звезда шоу «Солдатки» получила предложение руки и сердца

В скорой финальной серии зрителей ждет сюрприз: старшина готовится сделать девушке предложение руки и сердца.
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Шугу из BTS обвинили в плагиате

Поклонники к-попа указали на сходство между роликом Мино на песню «Fiance» и новой работой мембера BTS.
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Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса

Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
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Транспорт

Под Мурманском паводком подтопило железнодорожный мост

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Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым

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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
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МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

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