Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУтверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.
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Правительство выделило 145 млн рублей на поддержку волонтеров в период пандемии

Коммерсантъ09:19

Заявления на спецвыплаты за волонтерство будут принимать на портале госуслуг

ТАСС07:32

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

RT на русском07:54

Приютившие детей и инвалидов в период коронавируса получат выплаты

Известия07:49

Мишустин утвердил правила выплат за волонтерскую деятельность в пандемию

РИА Новости07:43

Мишустин установил правила и размер выплат волонтерам в период пандемии

РБК08:57

Мишустин утвердил правила выплат за временную опеку над инвалидами

Российская газета07:30
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