Коронавирус
RT на русскомУтверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.
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Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть
В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13
Футбол
Дубль Тюрама помог гладбахской «Боруссии» разгромить «Унион»
В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле разгромила «Унион» со счетом 4:1.
Sport24.ru 11:22
Космос
Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
Политика
Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
RT на русском 10:15
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Здоровье
Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года
Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
Общество
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка
Российская газета вчера в 21:57
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Авто
Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене
В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
Faktom 11:35
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Футбол
Божин покидает «Торпедо» и намерен трудоустроиться в РПЛ
25-летний защитник намерен продолжить карьеру в одном из клубов Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:46
Футбол
В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк чувствует себя намного лучше, если повторный тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат, он будет выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
РИА Новости 11:56
Армия и оружие
Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных
Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
Вечерний курьер 08:04
Общество
Попова перечислила правила пляжного отдыха
27 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
Известия 04:56
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Единоборства
Бернс победил Вудли на UFC on ESPN 9
Бразилец Гилберт Бернс в главном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил американца Тайрона Вудли — 50-45, 50-44, 50-46.
Спорт-Экспресс вчера в 23:52
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Эксперты опровергли главные мифы о воде
Еще одним распространенным заблуждением является то, что человек состоит из воды на 70%.
Народные новости 07:36
Шоу-бизнес
Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Семейство Lada 4x4 обновилось в начале текущего года, но самую дорогую версию внедорожника с приставкой Bronto "обошли стороной".
Новые автомобили 00:43
Происшествия
Тело ребенка обнаружили возле дамбы в Татарстане
Газета.Ru 12:05
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18