Коронавирус
RT на русскомУтверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.
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с чего всё началось
«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении правительства.RT на русском07:54
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У «Соника в кино» появится сиквел
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Газета.Ru 16:21
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«Роскосмос» испытает две новые ракеты
«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
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Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
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Lenta.ru 29 мая в 17:01
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
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Lenta.ru 14:16
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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В Подмосковье разрешили ходить в храмы
Вести.Ru 12:15
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По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море.
BaltNews.lt 06:00
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В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 06:45
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Армия и оружие
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В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
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Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Политика
МИД осудил инцидент с российским журналистом в Миннеаполисе
Россия расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.
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Объявлена дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5
Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Mi Band 5 будет представлен в июне или июле.
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Российская газета 07:34
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан
Духовное управление мусульман России предложило общинам в регионах разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан, следует из письма за подписью первого замглавы ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.
РИА Новости 14:20