с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Футбол Чемпионшип возобновится 20 июня Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня.

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 16

Происшествия Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности. 16

Экономика Сбербанк запустил сервис удаленного открытия счета эскроу Сбербанк впервые представил физическим лицам возможность открытия счета эскроу в мобильном приложении, говорится в сообщении банка.

Футбол Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов порассуждал о будущем наставника "железнодорожников" Юрия Семина, передает "Спорт день за днем".

Энергетика Алжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,3K

Армия и оружие Русский ответ. Почему американцы не рискнут атаковать Россию По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море. 48

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,2K

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Политика МИД осудил инцидент с российским журналистом в Миннеаполисе Россия расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД. 341

Общество МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 91