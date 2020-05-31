Коронавирус
RT на русскомУтверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.
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с чего всё началось
«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении правительства.RT на русском07:54
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Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
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Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Коммерсантъ вчера в 21:33
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 09:34
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Известия вчера в 21:56
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Здоровье
В Госдуме предложили включить лечение от курения в полис ОМС
Говоря о лечении, врач предложил применить комплексную систему, в которую входит психотерапия и фармакология в рамках полиса ОМС.
RuNews24.ru 04:26
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой
Lenta.ru 29 мая в 15:01
Технологии
Вход на сайты с учётной записи Apple оказался небезопасен
Эксперт по кибербезопасности заявил, что вход на сайты с учётной записи Apple небезопасен. Эта опция так и называется «Вход с Apple».
Ferra 09:29
Здоровье
Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года
Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
Хоккей
Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 07:47
Авто
Названа тройка дизельных кроссоверов среднего ценового сегмента
Специалисты издания speedme.ru проанализировали один из основных факторов, влияющих на выбор в пользу кроссовера с дизельным мотором, стоимость, и подобрали самые доступные модели среднего ценового сегмента, то есть до 3 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 04:03
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Общество
В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели
Власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели.
ТАСС 14:28
Здоровье
Выпуск программы «Время» в 21:00 от 31.05.2020
Смотрите в этом выпуске : Владимир Путин назначил дату парада в честь юбилея Победы; после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, Россия возвращается к нормальной жизни; государство окажет дополнительную помощь бизнесу и гражданам, оказавшимся в трудной ситуации из-за COVID-19; в мире нет единой методики подсчета жертв коронавируса, Россия опирается на рекомендации ВОЗ.
Первый канал 15:08
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой стала «телеведущей»
По традиции, главными героями очередного видео в «Инстаграм» Максима стали его сын и дочь - Гарри и Елизавета.
Bimru.ru 09:33
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Футбол
«Боруссия» Дортмунд забила «Падерборну» шесть голов за тайм
Евро-футбол.ру 14:10
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Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
Кино
Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды
Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
Экономика сегодня 13:06
Транспорт
У железнодорожного моста через Колу заменят два пролёта
Прокуратура назначила проверку после повреждения моста через реку Кола 31 05 2020 На месте аварии проводятся работы по подготовке к снятию с опор двух пролётов моста.
Северпост 12:03