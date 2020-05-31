с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

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