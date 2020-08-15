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Утверждены правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станков и инструментальной продукции. Об этом говорится в субботу, 15 августа, в сообщении на сайте кабмина. Субсидию от государства смогут получить производители, предоставляющие скидки своим клиентам.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
 правительства, получить субсидию от государства смогут производители станков и инструментальной продукции, предоставляющие скидки своим клиентам.
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Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции

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Аргументы и Факты

Мишустин утвердил субсидии для станкоинструментальных предприятий

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Парламентская газета

Кабмин утвердил правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции

Парламентская газета02:55
ТАСС

Мишустин утвердил правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

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