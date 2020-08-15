Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Утверждены правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станков и инструментальной продукции. Об этом говорится в субботу, 15 августа, в сообщении на сайте кабмина. Субсидию от государства смогут получить производители, предоставляющие скидки своим клиентам.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции

ПРАЙМ04:57
Известия

Утверждены правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

Известия03:06
Парламентская газета

Кабмин утвердил правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции

Парламентская газета02:55
Аргументы и Факты

Мишустин утвердил субсидии для станкоинструментальных предприятий

Аргументы и Факты03:00
ТАСС

Мишустин утвердил правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

ТАСС02:24

Сотрудники корейской сети ресторанов Lotteria заразились коронавирусом

Заражение новым коронавирусом диагностировано у сотрудников сети ресторанов быстрого питания Lotteria в Южной Корее, 13 августа сообщает южнокорейский портал KBS со ссылкой на Корейский центр контроля и профилактики заболеваний.
ИА Красная Весна13 августа в 05:18

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
225

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБКвчера в 07:25
48

Турецкий «аналог» российского ЗРК «Панцирь-С1» впервые замечен в Ливии

На днях в районе основной опорной точки турецких военных формирований в Ливии средства наблюдения впервые заметили зенитную самоходную установку Korkut, неоднократно называемую в Турции «аналогом» российского ЗРПК «Панцирь-С1».
Территория новостей04:51
43

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
2K