Chery подняла цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8

Chery Tiggo 8 получил новую цену лишь в элитной комплектации Prestige – ее стоимость составляет 1,7 млн рублей, сообщает «Цена Авто» со ссылкой на результаты мониторинга цен на новые авто.