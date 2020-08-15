Утверждены правила субсидирования станкоинструментальных предприятий
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станков и инструментальной продукции. Об этом говорится в субботу, 15 августа, в сообщении на сайте кабмина. Субсидию от государства смогут получить производители, предоставляющие скидки своим клиентам.В источнике
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Кабмин утвердил правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции
Парламентская газета02:55