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Известия
Известия

Утверждены правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станков и инструментальной продукции. Об этом говорится в субботу, 15 августа, в сообщении на сайте кабмина. Субсидию от государства смогут получить производители, предоставляющие скидки своим клиентам.В источнике
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Известия

Утверждены правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

Известия03:06
Аргументы и Факты

Мишустин утвердил субсидии для станкоинструментальных предприятий

Аргументы и Факты03:00
Парламентская газета

Кабмин утвердил правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции

Парламентская газета02:55
ПРАЙМ

Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции

ПРАЙМ02:29
ТАСС

Мишустин утвердил правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

ТАСС02:24

Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).
Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум
Evo-rus.com01:51
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Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения

Telegram-канал "Крылья войны" расскажет о нем. Появление китайского истребителя пятого поколения FC-31 Модель перспективного истребителя под названием F-60 была показана в Пекинском музее авиации еще в сентябре 2011 года и сильно отличалась от других китайских разработок.
Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения
ФАНвчера в 13:10

СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве

Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна02:59
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ruвчера в 04:01
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газета03:00
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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