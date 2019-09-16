Экономика

Вести.RuВести.RuУтверждены правила выплат многодетным для погашения ипотеки

Участвовать в программе могут российские заемщики при рождении у них третьего и последующего детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Такие семьи смогут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
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Как отмечается в материалах на сайте
 Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.
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