Экономика
Вести.RuУтверждены правила выплат многодетным для погашения ипотеки
Участвовать в программе могут российские заемщики при рождении у них третьего и последующего детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Такие семьи смогут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
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с чего всё началось
Как отмечается в материалах на сайте Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.РИА Новостивчера в 10:51
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