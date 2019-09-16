с чего всё началось

Участвовать в программе могут российские заемщики при рождении у них третьего и последующего детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Такие семьи смогут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

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Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

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Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

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Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.

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Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

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