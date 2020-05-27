Коронавирус
RT на русскомУтверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19
Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Минздрав утвердил рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом
Будущее России. Национальные проекты12:43
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Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
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