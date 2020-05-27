Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

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