Коронавирус
RT на русскомУтверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19
Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Минздрав рассказал, как определить первоначальную причину смерти пациентов с коронавирусом
Комсомольская правда14:09
Минздрав утвердил рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом
Будущее России. Национальные проекты12:43
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Политика
Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы
Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
ТАСС 14:33
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Политика
Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:30
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»
Екатеринбург, 27 мая 2020, 17:55 — REGNUM Уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на складе сети «Красное и белое» возбуждено следователями в Свердловской области.
REGNUM 10:55
Футбол
«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»
Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
Футбол
В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус.
Советский спорт 14:45
Футбол
Агент Ван Бергена: «Зенит» не связывался со мной по поводу футболиста
Агент вингера «Херенвена» Митчелла Ван Бергена Санти Колк рассказал о слухе о том, что его клиент может перейти в «Зенит».
Нева Спорт 14:02
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Футбол
ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду
КП - Ростов-на-Дону 08:38
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
Первый Тульский вчера в 01:53
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов заявил о превращении артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов рассказал о том, как на артистов повлияли ограничения, которые были введены из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 14:41
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Финансы
Россияне не перестают забирать валюту из банков
Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 04:23
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Армия и оружие
Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»
Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.
Политическая Экспертиза 11:20
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Кино
«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом
Российская газета 07:13
Политика
МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии
Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Футбол
«РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»
Стоит отметить, что с 63-й минуты РБ Лейпциг играл вдесятером. За два предупреждения был удален защитник Марсель Хальстенберг.
Советский спорт 14:27
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54