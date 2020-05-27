Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУтверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минздрав рассказал, как определить первоначальную причину смерти пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда14:09

Минздрав принял новые правила ВОЗ по статистике COVID-19

Газета.Ru14:30

Минздрав утвердил порядок определения причины смерти пациентов с COVID

РЕН ТВ12:31

Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

RT на русском13:10

Минздрав утвердил рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом

Будущее России. Национальные проекты12:43

Минздрав дал рекомендации по определению причин смерти у людей с COVID-19

News.ru13:16

Минздрав утвердил рекомендации по определению причин смерти пациентов с COVID-19

Известия12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
1,5K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
3,9K
Политика

Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы

Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
ТАСС 14:33
1
Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
1,1K
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
782
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
1,7K
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
378
Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
41
Политика

Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:30
59
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»

Екатеринбург, 27 мая 2020, 17:55 — REGNUM Уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на складе сети «Красное и белое» возбуждено следователями в Свердловской области.
REGNUM 10:55
22
Футбол

«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»

Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
12
Футбол

В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус.
Советский спорт 14:45
Футбол

Агент Ван Бергена: «Зенит» не связывался со мной по поводу футболиста

Агент вингера «Херенвена» Митчелла Ван Бергена Санти Колк рассказал о слухе о том, что его клиент может перейти в «Зенит».
Нева Спорт 14:02
Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
1K
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
29
Футбол

ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду

КП - Ростов-на-Дону 08:38
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020

Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
Первый Тульский вчера в 01:53
9
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов заявил о превращении артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов рассказал о том, как на артистов повлияли ограничения, которые были введены из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 14:41
15
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
54
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,6K
Финансы

Россияне не перестают забирать валюту из банков

Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 04:23
645
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
2,3K
Армия и оружие

Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»

Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.
Политическая Экспертиза 11:20
14
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
1K
Кино

«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом

Российская газета 07:13
1
Политика

МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
93
Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
62
Футбол

«РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»

Стоит отметить, что с 63-й минуты РБ Лейпциг играл вдесятером. За два предупреждения был удален защитник Марсель Хальстенберг.
Советский спорт 14:27
Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
5
Главное