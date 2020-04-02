Коронавирус
REGNUMУтверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа
В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Авто
Volkswagen начал производство самого большого кроссовера
Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Биатлон
СБР обвинил Драчева в растрате денег на жену
Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.
Футбол
Геркус: Дзюба мог стать игроком «Локомотива»
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, что клуб хотел купить форварда Артему Дзюбу, передает "Чемпионат.com".
Здоровье
«Изоляция должна быть повсеместной». Билл Гейтс призвал власти США быть жестче в борьбе с коронавирусом
Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал руководство страны к более жестким мерам для предотвращения распространения коронавируса.
Культура
Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Происшествия
В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию
Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Кино
Netflix закрыл сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером
Стриминговая платформа Netflix объявила о закрытии сериала "Вампирские войны", снятого по мотивам графического романа Джонатана Мэйберри.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
Гаджеты
Honor презентует 9 апреля смартфон Honor Play 4T
Honor презентует 9 апреля смартфон с названием Honor Play 4T, но кроме даты презентации бренд никакой дополнительной информации не предоставил.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
Общество
Названы десять регионов РФ, где нет коронавируса
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России осталось десять регионов, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
Футбол
Сон Хын Мин отправится на военные сборы в Корею
Как отмечает источник, корейские власти договорились с «Тоттенхэмом», что Сон отправится на сборы уже 20 апреля из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом
Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Общество
Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом
Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Общество
В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса
За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Голикова призывает продлить нерабочую неделю в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова предложила правительству продлить нерабочую неделю и всеобщий режим самоизоляции.
Общество
Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей
На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей.
Общество
Открытие туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса.
Спорт
Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде
Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Армия и оружие
Генерал США пугает поляков «кинетическими боями» из Калининграда
Отставной генерал пугает поляков и прибалтов «российской оккупацией» и «кинетическими боями».
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.