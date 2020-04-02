Коронавирус

REGNUMREGNUMУтверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

РБК02:59

Власти России ввели новые правила оформления больничных для пожилых на самоизоляции

URA.Ru02:03

Мишустин ввел временные правила оформления больничных для пенсионеров в самоизоляции

Газета.Ru02:01

Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

RT на русском02:01

Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет

ТАСС01:44

Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

РИА Новости01:30

Правительство РФ утвердило временные правила оформления больничных для пенсионеров в случае самоизоляции

Агентство Москва01:19
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Rambler News Service 05:44
Авто

Volkswagen начал производство самого большого кроссовера

Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Новые автомобили вчера в 13:49
Биатлон

СБР обвинил Драчева в растрате денег на жену

Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.
МК-Спорт 07:25
Футбол

Геркус: Дзюба мог стать игроком «Локомотива»

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, что клуб хотел купить форварда Артему Дзюбу, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:27
Здоровье

«Изоляция должна быть повсеместной». Билл Гейтс призвал власти США быть жестче в борьбе с коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал руководство страны к более жестким мерам для предотвращения распространения коронавируса.
Интересант 07:45
Культура

Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине

Российская газета вчера в 11:55
Общество

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Происшествия

В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Кино

Netflix закрыл сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером

Стриминговая платформа Netflix объявила о закрытии сериала "Вампирские войны", снятого по мотивам графического романа Джонатана Мэйберри.
Piter.tv 04:48
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
РБК 07:11
Гаджеты

Honor презентует 9 апреля смартфон Honor Play 4T

Honor презентует 9 апреля смартфон с названием Honor Play 4T, но кроме даты презентации бренд никакой дополнительной информации не предоставил.
Astera 06:34
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Наука

Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
NewInform 02:37
Общество

Названы десять регионов РФ, где нет коронавируса

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России осталось десять регионов, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
Южный Федеральный вчера в 22:19
Общество

Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами

ТАСС 07:28
Футбол

Сон Хын Мин отправится на военные сборы в Корею

Как отмечает источник, корейские власти договорились с «Тоттенхэмом», что Сон отправится на сборы уже 20 апреля из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.
ODDS.ru вчера в 12:32
Авто

Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом

Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Автостат 31 марта в 06:57
Общество

Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом

Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Интерфакс 03:55
Общество

В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса

За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
БИЗНЕС Online 03:29
Общество

Голикова призывает продлить нерабочую неделю в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова предложила правительству продлить нерабочую неделю и всеобщий режим самоизоляции.
Gazeta.SPb вчера в 19:14
Общество

Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей.
Lenta.ru 06:34
Общество

Открытие туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 05:37
Спорт

Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде

Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде.
News.ru 03:32
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Армия и оружие

Генерал США пугает поляков «кинетическими боями» из Калининграда

Отставной генерал пугает поляков и прибалтов «российской оккупацией» и «кинетическими боями».
Евразия Daily вчера в 05:00
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
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