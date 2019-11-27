Создана и успешно прошла испытания в России новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.

с чего всё началось

Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра.

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров. Стрелковые испытания снайперского комплекса прошли успешно. Рабочее название новой дальнобойной винтовки - ORSIS-375CT.

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