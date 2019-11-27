Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаДальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров. Стрелковые испытания снайперского комплекса прошли успешно. Рабочее название новой дальнобойной винтовки - ORSIS-375CT.
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Владимир Злобин
Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра.
— Владимир Злобин, российский инженерРЕН ТВ вчера в 20:53
с чего всё началось

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Создана и успешно прошла испытания в России новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
РИА Новостивчера в 20:12

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В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000

РИА Новости00:52

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Известиявчера в 22:11

Дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000 увеличена до 2 км

RT на русскомвчера в 22:48

Разработчики увеличили дальность поражения высокоточной снайперской винтовки

Life.ruвчера в 21:09

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок РФ

РЕН ТВвчера в 20:53

Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская газета00:12

Увеличена дальность поражения одной из самых точных российских винтовок

Lenta.ru00:45
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Армия и оружие

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