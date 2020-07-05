Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Раскрыта дальность гарантированного поражения мишени российскими электромагнитными (ЭМИ) пушками — на полигонных испытаниях ее смогли увеличить до 10 километров. Об этом в воскресенье, 5 июля, ТАСС рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе.

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