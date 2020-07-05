Армия и оружие
Lenta.ruУвеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек
Раскрыта дальность гарантированного поражения мишени российскими электромагнитными (ЭМИ) пушками — на полигонных испытаниях ее смогли увеличить до 10 километров. Об этом в воскресенье, 5 июля, ТАСС рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Оценить777
с чего всё началось
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:44
Подробнее о событии
Показать все источники
ТАСС: дальность действия электромагнитных пушек России увеличена в несколько раз
Газета.Ruвчера в 23:10
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Космос
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту
Интерфакс 02:27
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 06:32
Автоспорт
Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
Происшествия
Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области
Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
Происшествия
В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 02 июля в 10:39
Общество
Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле
В четверг Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РИА Новости 09:06
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Здоровье
Эксперты поделились методом диагностики серьезных болезней по языку
Язык человека может многое рассказать о его здоровье, утверждают австралийские стоматологи.
Вести.Ru 10:01
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Кино
В Британии звёзд спорта и кино освободят от карантина
Министерство культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании одобрило проведение ряда спортивных мероприятий и возобновление съёмок фильмов без прохождения жёсткого карантина приглашёнными в страну звёздами.
RT на русском 09:52
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180, прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ вчера в 16:39
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Общество
Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам
Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс 03:00
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Культура
Стали известны звезды, которые посетят Koktebel Jazz Party в 2020 году
По словам музыканта, фестиваль посетят многие российские звезды.
Дни24 09:37
Политика
Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов
В ролике финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 06:20
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Происшествия
Семейная ссора на Украине привела к серьезному пожару
По предварительны данным, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджёг квартиру на 5 этаже.
Комсомольская правда 09:21
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33