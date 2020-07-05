«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.