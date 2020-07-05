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Lenta.ruLenta.ru

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Раскрыта дальность гарантированного поражения мишени российскими электромагнитными (ЭМИ) пушками — на полигонных испытаниях ее смогли увеличить до 10 километров. Об этом в воскресенье, 5 июля, ТАСС рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе.В источнике
С чего всё началось

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС20:44
Подробнее о событии

СМИ узнали о пятикратном росте дальности поражения российских ЭМИ-пушек

РБК02:45

ТАСС: дальность действия электромагнитных пушек России увеличена в несколько раз

Газета.Ru23:10

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

ТАСС20:44

Российские электромагнитные пушки станут стрелять на 10 км

News.ru21:18

Россия увеличила дальность поражения электромагнитных пушек в 10 раз

Телеканал 360°21:17

СМИ: Дальность действия электромагнитных пушек России увеличена до 10 км

RT на русском20:58

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Вести.Ru21:55
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В Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших на АС-31

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 12:43 — REGNUM На Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля 2020 года, открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России.
REGNUM05:43
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«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
BFM.ruвчера в 11:06
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Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru07:45
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Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости3 июля в 07:09
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