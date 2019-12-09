Минимальный размер оплаты труда увеличится в России с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект принят во втором чтении Государственной Думой РФ. Согласно документу, МРОТ вырастит на 850 рублей и достигнет 12,13 тыс. рублей.

Увеличение МРОТ произойдет с 1 января в России

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