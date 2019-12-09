Экономика
Newsroom24Увеличение МРОТ произойдет с 1 января в России
Минимальный размер оплаты труда увеличится в России с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект принят во втором чтении Государственной Думой РФ. Согласно документу, МРОТ вырастит на 850 рублей и достигнет 12,13 тыс. рублей.
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Механизм повышения МРОТ снова приведен в действие – Ростислав Гольдштейн
РИА Биробиджан08 декабря в 21:30
После 1 января зарплаты низкооплачиваемым сотрудникам нужно повысить на 7,5%
Бизнес.Ру09 декабря в 06:21
В новом году орловцы станут получать на 850 рублей больше: установлен новый размер МРОТ
ОрёлТаймс09 декабря в 00:10
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