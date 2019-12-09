Экономика

Newsroom24Newsroom24Увеличение МРОТ произойдет с 1 января в России

Минимальный размер оплаты труда увеличится в России с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект принят во втором чтении Государственной Думой РФ. Согласно документу, МРОТ вырастит на 850 рублей и достигнет 12,13 тыс. рублей.
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Механизм повышения МРОТ снова приведен в действие – Ростислав Гольдштейн

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Ну, теперь заживем: с 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей

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Журнал Зарплата09 декабря в 05:28

В новом году орловцы станут получать на 850 рублей больше: установлен новый размер МРОТ

ОрёлТаймс09 декабря в 00:10

МРОТ в Саратовской области вырастет с 1 января

КП - Саратов09 декабря в 01:27
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Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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