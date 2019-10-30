Экономика

Бел.РуБел.РуУвеличение экспорта может привести к дефициту продукции АПК в России

Дисбаланс между низкими темпами производства и высокими требованиями по экспорту и импортозамещению грозит не только провалом поставленных задач, но также может поставить под удар удовлетворение внутренних потребностей страны в продукции АПК.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ru06:44
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
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Как сообщил один из авторов документа, конгрессмен Альбио Сайрес, резолюция требует не включать Россию в будущие встречи G7 до тех пор, пока российские власти не начнут «уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».
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Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
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В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
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ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
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Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке

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В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
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Экономика

МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы

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Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
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В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
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Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

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Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

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Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

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СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
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Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
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Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
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Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
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Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России

Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
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Болгария отказала в визе российскому дипломату

Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.
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