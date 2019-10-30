Экономика
Бел.РуУвеличение экспорта может привести к дефициту продукции АПК в России
Дисбаланс между низкими темпами производства и высокими требованиями по экспорту и импортозамещению грозит не только провалом поставленных задач, но также может поставить под удар удовлетворение внутренних потребностей страны в продукции АПК.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Политика
Конгрессмены США приняли резолюцию против включения России в G7
Как сообщил один из авторов документа, конгрессмен Альбио Сайрес, резолюция требует не включать Россию в будущие встречи G7 до тех пор, пока российские власти не начнут «уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Хоккей
«Трактор» одержал победу над минским «Динамо»
Челябинский «Трактор» в домашнем матче одержал уверенную победу над минским «Динамо» со счетом 4:1. Заброшенные хозяевами шайбы на счету Федора Малыхина, Александра Авцина и оформившего дубль Энвера Лисина.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская набрала лишний вес из-за лечения
Продюсер откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Гаджеты
Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G
В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Экономика
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
Депутаты Мосгордумы в среду вечером приняли в первом чтении закон о бюджете Москвы на ближайшие три года.
Происшествия
В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО
Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Политика
Болгария отказала в визе российскому дипломату
Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.