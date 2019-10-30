Экономика

Snob.ruSnob.ruУвеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

В госпрограмме по импортозамещению и экспорту говорится, что экспорт через пять лет должен достигнуть 45 миллиардов долларов. В 2019 году, по прогнозу Минсельхоза, он будет равен 24,7 миллиарда. При этом темпы роста производства, признают эксперты, низкие.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10

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Национальная служба новостей03:11

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

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Эксперт оценил значение сельского хозяйства для других производств в России

RT на русском11:44
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
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Раскрыта характеристика КГБ на Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
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Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

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Примечательно, что в этом году Huawei ежедневно продаёт порядка 600 000 смартфонов по всему миру.
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
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Армия и оружие

Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади

Военные США опубликовали видео начала штурма дома лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Известия 17:45
Технологии

Вышло обновление PowerToys 0.12 для Windows 10: тёмная тема и новая утилита

Первая версия набора PowerToys была представлена Microsoft ещё для Windows 95.
3DNews 04:34
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

ТАСС вчера в 06:14
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СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкасской области местного жителя при получении секретных материалов украинской оборонной сферы, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 14:24
Экономика

Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

Квартальная выручка Apple ("Эппл") возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - 64 млрд долларов.
ТАСС 18:20
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Кино

Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел

Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
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Жене понравилось ходить налево после многочисленных измен мужа

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Футбол

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Футболисты «Монако» одержали победу над «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции.
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

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Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
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Онколог заявил, что рак невозможно победить

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NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
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Фото Алисы Фрейндлих с правнучкой растрогало фанатов

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в своем Instagram разместила фото с крещения дочери, на котором можно увидеть знаменитую актрису.
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В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
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В Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент

Палата общин Великобритании согласилась с предложением премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря.
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
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Американский челнок X-37B вернулся с секретной миссии

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Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
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Происшествия

В детском саду Ярославля дети толпой избили девочку

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