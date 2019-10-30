Экономика

Snob.ruSnob.ruУвеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

В госпрограмме по импортозамещению и экспорту говорится, что экспорт через пять лет должен достигнуть 45 миллиардов долларов. В 2019 году, по прогнозу Минсельхоза, он будет равен 24,7 миллиарда. При этом темпы роста производства, признают эксперты, низкие.
Читать в источнике
Комментировать154
с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБК29 октября в 17:00

Подробнее о событии

Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

РБКвчера в 14:20

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ruвчера в 00:10

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ruвчера в 06:44

Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

Московский Комсомолецвчера в 03:00

Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостейвчера в 03:11

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАССвчера в 01:51

Эксперт оценил значение сельского хозяйства для других производств в России

RT на русскомвчера в 11:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Авто

Роман Водянов полностью выкупил автохолдинг у Алексея Новокшонова

Роман Водянов полностью выкупил автохолдинг у Алексея Новокшонова Депутат заксобрания Пермского края и вице-президент пермской «Опоры России» Роман Водянов полностью выкупил у Алексея Новокшонова автохолдинг VERRA (прежнее название — «Верра Моторс»).
Коммерсантъ Пермь вчера в 14:38
Кино

HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 29 октября в 16:20
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК вчера в 21:26
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости вчера в 17:32
Происшествия

Фанаты «Зенита» почтили память жертв катастрофы над Синаем

Болельщики «Зенита» почтили память жертв катастрофы над Синаем в ходе матча 1/8 финала Кубка России с «Томью».
МР7.ру вчера в 14:38
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Политика

Как прошёл визит Путина в Венгрию

RT на русском вчера в 18:29
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Общество

Из-за снегопада Челябинск утром встал в пробках

По состоянию на восемь утра в городе обозначились восьмибальные пробки. Движение затруднено во всех районах Челябинска.
Челябинск Сегодня вчера в 22:55
Единоборства

Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU вчера в 02:37
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Общество

Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями

"Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - уточняет Павел Чащин.
Российская газета 01:05
Общество

Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин

Взгляд.ру вчера в 11:26
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования

Российская военная полиция в Сирии отправляется по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования из пограничного пункта пропуска Айлишар, передает телеканал «Звезда».
РБК вчера в 23:24
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me вчера в 11:45
Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском вчера в 18:46
Гаджеты

Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 28 октября в 11:23
Общество

Ананьевых обвиняют в растрате и легализации

Как сообщает «Коммерсантъ», их обвиняют в растрате 66,3 млрд рублей, $575 млн и 24,4 млн евро, а также в легализации 39 млрд рублей и $169 млн.
Саминвестор 01:23
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 29 октября в 16:05
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Происшествия

Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Российская газета вчера в 22:45
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Глава Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита АТЭС, проведение которого было запланировано на ноябрь, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 10:14
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия вчера в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное