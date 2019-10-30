Экономика
Snob.ruУвеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России
В госпрограмме по импортозамещению и экспорту говорится, что экспорт через пять лет должен достигнуть 45 миллиардов долларов. В 2019 году, по прогнозу Минсельхоза, он будет равен 24,7 миллиарда. При этом темпы роста производства, признают эксперты, низкие.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБК29 октября в 17:00
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Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов
Национальная служба новостейвчера в 03:11
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RT на русскомвчера в 11:44
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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
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Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
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Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
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Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
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Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
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Греф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке
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