Экономика

Snob.ruSnob.ruУвеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

В госпрограмме по импортозамещению и экспорту говорится, что экспорт через пять лет должен достигнуть 45 миллиардов долларов. В 2019 году, по прогнозу Минсельхоза, он будет равен 24,7 миллиарда. При этом темпы роста производства, признают эксперты, низкие.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБК29 октября в 17:00

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Голодать не придется: в РАНХиГС объяснили свои выводы об экспорте продовольствия

Накануне.Ru08:01

Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

РБКвчера в 14:20

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ruвчера в 00:10

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ruвчера в 06:44

Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостейвчера в 03:11

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАССвчера в 01:51

Эксперт оценил значение сельского хозяйства для других производств в России

RT на русскомвчера в 11:44
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Политика

Путин раскритиковал схематичную оптимизацию здравоохранения

Утверждены принципы модернизации первичного звена, на основе которых регионы должны до 10 января 2020 года разработать свои программы и до 1 июля их принять, напомнил он.
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
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Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции

После последнего хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в депрессию из-за того, что врачи пока не в силах спрогнозировать ее выздоровление.
StarHit.ru 11:00
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в Москве и области

В первые шесть месяцев 2020 года услуги ЖКХ дорожать не будут, но во втором полугодии тарифы в Москве вырастут не более чем на 5 %, а в Подмосковье – на 4,1 %.
Экономика сегодня вчера в 11:02
Политика

NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов

Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.
Ведомости 21:46
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ 16:02
Авто

Всем грузовикам массой свыше 3,5 тонны запрещается выезд без тахографов

Все грузовики массой свыше 3,5 тонны и все автобусы с 1 ноября должны быть оснащены тахографами.
Российская газета 10:18
Космос

NASA поделилось планами лунных миссий

Ридус 29 октября в 16:17
Экономика

В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров

В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров Группа депутатов Госдумы предупредила премьера Дмитрия Медведева, что введение маркировки товаров грозит ростом цен, инфляцией и может привести к уходу с рынка средних и малых производителей.
Коммерсантъ 11:11
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла в детском саду во время тихого часа

Оka.fm 10:00
Политика

В России ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости 19:33
Политика

Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
REGNUM 08:37
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл

Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Дни24 вчера в 03:37
Здоровье

В Архангельской области упростили получение госуслуг для инвалидов

В региональном парламенте в первом чтении принят законопроект, который упростит порядок получения ряда государственных и муниципальных услуг Например, налоговой льготы по транспортному налогу или бесплатной юридической помощи.
Медиапортал Правда Севера 08:31
Единоборства

Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева

Allboxing.ru вчера в 12:47
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Происшествия

Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме

Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 22:40
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Футбол

Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре чемпионата России.
Чемпионат 22:24
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Игры

В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM вчера в 15:10
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости 16:50
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 10:08
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Газета.Ru 16:49
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 29 октября в 03:14
Экономика

Греф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию.
Аргументы и Факты 10:11
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