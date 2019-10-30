К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.

с чего всё началось

В госпрограмме по импортозамещению и экспорту говорится, что экспорт через пять лет должен достигнуть 45 миллиардов долларов. В 2019 году, по прогнозу Минсельхоза, он будет равен 24,7 миллиарда. При этом темпы роста производства, признают эксперты, низкие.

Увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

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