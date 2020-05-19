Общество
РИА НовостиВ горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Уральские туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли на Приполярном Урале огромную пирамиду, которая в несколько раз больше египетской пирамиды Хеопса. Необычную гору обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала со спутника.Екатеринбург Онлайнвчера в 18:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Общество
Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей
Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
Собянин открывает МФЦ и часть клиник для плановой помощи
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник о том, какие еще предприятия начнут работать в столице в ближайшее время.
Московский Комсомолец 11:18
Политика
Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие
Лётчики Балтийского флота приступили к испытаниям корвета «Гремящий»
В рамках государственных испытаний новейшего корвета «Гремящий», лётчики морской авиации проведут посадки на палубу, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
АиФ Калининград 07:58
Экономика
Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%
В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 01:39
Экономика
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Происшествия
Названа причина взрыва в радиологическом центре в Обнинске
Причиной произошедшего взрыва в Калужской области стала воспламеняющаяся жидкость, с которой работал сотрудник «Обнинской химико-фармацевтической компании».
Известия 09:59
Политика
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:50
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Хоккей
Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор»
Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор», информирует официальный телеграм-канал челябинского клуба.
Чемпионат 11:19
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Технологии
Состоялась конференция Microsoft Build 2020
В этом году конференция разработчиков Microsoft Build 2020 состоялась в онлайн формате.
Российская газета 11:00
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Здоровье
В Башкирии уволилась главврач РКБ имени Куватова
В Минздраве Башкирии пояснили, что она покинула свой пост по собственному желанию. На ее место придет главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.
Общественная электронная газета 01:28
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 17 мая в 18:19
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
Под Белгородом 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера
Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 18 мая 2020, 15:43 — REGNUM 23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области.
REGNUM вчера в 08:43
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16