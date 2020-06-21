Общество

Вести.RuВести.RuУвеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
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Владельцы 12 тыс. автомобилей смогут перевести их на газ, оплатив 10% стоимости работ

Интерфакс06:58

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Коммерсантъ05:31

Челябинская область получит субсидии для перевода транспорта на газ

SM News19 июня в 03:52

Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

ТАСС03:07

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

РИА Новости02:59

В Углегорске обсуждают субсидии для перевода транспорта на газ

Сахалин.Инфовчера в 02:28

Бизнесу и гражданам покроют половину расходов при переводе авто на газ

Российская газета05:08
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия

Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM вчера в 13:45
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Футбол

Сарри и Роналду поссорились перед матчем против «Наполи»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поссорился с нападающим Криштиану Роналду перед финальным матчем Кубка Италии против "Наполи".
Soccer.ru 06:21
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В «Insomniac Games» рассказали об SSD, DualSense, 3D-звуке для PS5

ГЛАС.RU 04:12
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Происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
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Политика

Путин призвал работать, а не искать преемников

Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
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Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Происшествия

В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

Подозреваемый в убийстве иностранного 17-летнего студента в Волгограде задержан в Смоленске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 06:29
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Экономика

Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов

Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле.
Lenta.ru 19 июня в 11:15
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Общество

Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах

Комсомольская правда вчера в 20:52
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Футбол

«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»

Lenta.ru вчера в 11:36
Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Футбол

«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»

Российская газета вчера в 17:09
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

Известия вчера в 18:25
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Происшествия

Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы

News.ru вчера в 05:40
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Политика

Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
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Общество

7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия вчера в 03:45
Политика

Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными

Владимир Путин рассказал о жестких разговорах, которые он проводит со своими подчиненными.
Профиль 06:22
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.
РИА Новости 04:38
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru вчера в 05:07
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Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
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Гаджеты

Xiaomi представит мышь с возможностью голосового ввода

На рынках устройство может иметь название Mi Smart Mouse. Помимо опции голосового ввода мышь предусматривает поддержку Bluetooth 5.0.
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РИА Новости 06:37
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Армия и оружие

БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса в Сирии

После мощного взрыва бронемашине был нанесен незначительный ущерб, а находящиеся внутри бойцы не пострадали.
Российская газета 19 июня в 07:10
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Происшествия

В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек

Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
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