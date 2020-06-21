Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.

Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

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