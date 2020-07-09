Запсибкомбанк увеличивает размер максимальной суммы кредита по "Ипотеке с господдержкой 2020", согласно Постановлению Правительства РФ1: 12 млн. руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн. руб. для остальных регионов.

Увеличены суммы кредитования по льготной ипотеке в Запсибкомбанке

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