Запсибкомбанк увеличивает размер максимальной суммы кредита по "Ипотеке с господдержкой 2020", согласно Постановлению Правительства РФ1: 12 млн. руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн. руб. для остальных регионов.

Увеличены суммы кредитования по льготной ипотеке в Запсибкомбанке

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Политика ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

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