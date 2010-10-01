Экономика

ИА СИА-ПрессИА СИА-ПрессУвеличены суммы кредитования по льготной ипотеке в Запсибкомбанке

Запсибкомбанк увеличивает размер максимальной суммы кредита по "Ипотеке с господдержкой 2020", согласно Постановлению Правительства РФ1: 12 млн. руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн. руб. для остальных регионов.
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Соединенные Штаты разрабатывают самый крупный ледокол в мире.
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«Химки» подтвердили свое участие в премьер-лиге в следующем сезоне

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Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

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В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
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Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
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