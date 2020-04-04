Происшествия

Вести.RuВести.RuВыросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Под завалами жилого дома в подмосковном городе Орехово-Зуево, где 4 апреля взорвался газ, нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв трагедии выросло до трех. Тело погибшего обнаружили в 21:13, уточняет РИА Новости.
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Число жертв взрыва в доме в Орехово-Зуеве достигло трех человек

Подмосковье Сегодня14:51

Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево увеличилось до трех

РИА Новости14:23

Количество жертв обрушения дома в Орехово-Зуеве выросло до трех

Телеканал 360°14:30

Число погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве возросло до трёх

RT на русском14:38

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до трех

ТАСС14:18

Спикер Мособлдумы выразил соболезнования родным погибших из‑за взрыва в пятиэтажке

РИАМО14:53

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Интерфакс11:39
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Газета.Ru 09:36
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Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
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Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров признался, что в детстве болел не за «Зенит», а за московский «Спартак».
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Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Происшествия

МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
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Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
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