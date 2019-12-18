Происшествия

Советский спортСоветский спортЧисло пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек

Как сообщает 20minutos, в среду до 24 часов в службу экстренной медицинской помощи обратилось 64 человека, пять из них - с переломами.
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СМИ: число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» достигло 60

РИА Новости01:09

Число пострадавших в ходе беспорядков в Барселоне увеличилось до 46

Московский Комсомолецвчера в 18:48

СМИ узнали о 46 пострадавших в стычках после матча «Барселоны» и «Реала»

РБКвчера в 17:57

Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне

Российская газетавчера в 17:30

В беспорядках после класико пострадало 60 человек

Спорт-Экспресс01:39

В Барселоне у стадиона «Камп Ноу» вспыхнули беспорядки

Коммерсантъвчера в 16:39

СМИ: число пострадавших в ходе протеста у «Камп Ноу» в Барселоне увеличилось до 60

ТАССвчера в 17:13
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
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Рейтинг Зеленского вырос до 62% — социологи

За две недели декабря 2019 года уровень удовлетворённости работой президента Украины Владимира Зеленского подрос с 53% до 62%, сказано в исследовании, опубликованном социологической группой «Рейтинг» 19 декабря на сайте организации.
REGNUM 03:35
Происшествия

В ЧВК не обошлось без ГРУ

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Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика

В Москве началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
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Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

Известия 02:28
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

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В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 04:30
Авто

Bentley показала особую версию Mulsanne для Китая

Штатное тюнинг-ателье британской марки Mulliner разработал ограниченную серию Bentley Mulsanne для Китая.
SpeedMe вчера в 22:58
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Samsung Galaxy Fold 2 оказался раскладушкой

Lenta.ru 04:22
Политика

Путина спросили об очередях к врачам в отдалённых регионах страны

"Модель здравоохранения лучше не трогать", - считает Владимир Путин.
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Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
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В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства

Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
SM News вчера в 07:57
Армия и оружие

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Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
РЕН ТВ 17 декабря в 21:35
Футбол

«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым

Напомним, что Федор перешел в сочинский клуб в июле этого года.
Soccer.ru вчера в 11:28
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:12
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Политика

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США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Авто

BMW iX3 запустят в производство в следующем году

Совместный завод BMW Brilliance Automotive в Китае и баварский бренд, наконец, подтвердили некоторые технические характеристики машины, производство которой должно стартовать в следующем году.
CarsWeek.ru вчера в 05:16
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Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
MedikForum.ru 17 декабря в 23:59
Общество

Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии

Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Газета.Ru 04:15
Авто

Changan объявил цены на кроссовер CS55

Официальные дилеры китайской марки Changan начали приём заказов на вседорожник CS55.
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Политика

Лукашенко захотел встречи с Путиным в Петербурге

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.
Газета.Ru 04:25
Экономика

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
ТАСС 02:25
Общество

Правила выхода на пенсию изменятся в России

В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
URA.Ru вчера в 23:26
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Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы»

После нескольких выступлений определился победитель: им стал участник команды Татьяны Денисовой — Кирилл Цыганов.
StarHit.ru вчера в 12:30
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
Финансы

Доллар подешевел на девять копеек

Курс доллара США к рублю на утро 19 декабря снизился на девять копеек и составил 62,58 рубля.
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