Происшествия
Советский спортЧисло пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек
Как сообщает 20minutos, в среду до 24 часов в службу экстренной медицинской помощи обратилось 64 человека, пять из них - с переломами.
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Число пострадавших в ходе беспорядков в Барселоне увеличилось до 46
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Политика
Рейтинг Зеленского вырос до 62% — социологи
За две недели декабря 2019 года уровень удовлетворённости работой президента Украины Владимира Зеленского подрос с 53% до 62%, сказано в исследовании, опубликованном социологической группой «Рейтинг» 19 декабря на сайте организации.
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны.
Политика
В Москве началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Авто
Bentley показала особую версию Mulsanne для Китая
Штатное тюнинг-ателье британской марки Mulliner разработал ограниченную серию Bentley Mulsanne для Китая.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold 2 оказался раскладушкой
Политика
Путина спросили об очередях к врачам в отдалённых регионах страны
"Модель здравоохранения лучше не трогать", - считает Владимир Путин.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Здоровье
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым
Напомним, что Федор перешел в сочинский клуб в июле этого года.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Авто
BMW iX3 запустят в производство в следующем году
Совместный завод BMW Brilliance Automotive в Китае и баварский бренд, наконец, подтвердили некоторые технические характеристики машины, производство которой должно стартовать в следующем году.
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
Общество
Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии
Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Авто
Changan объявил цены на кроссовер CS55
Официальные дилеры китайской марки Changan начали приём заказов на вседорожник CS55.
Политика
Лукашенко захотел встречи с Путиным в Петербурге
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.
Экономика
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group
Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Культура
Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы»
После нескольких выступлений определился победитель: им стал участник команды Татьяны Денисовой — Кирилл Цыганов.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Финансы
Доллар подешевел на девять копеек
Курс доллара США к рублю на утро 19 декабря снизился на девять копеек и составил 62,58 рубля.