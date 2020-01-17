Происшествия

Газета.RuГазета.Ru25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор". На трассе М-4 "Дон" в районе 1357 км произошло массовое столкновение автомобилей в двумя очагами, в первом – 11 транспортных средств, а втором – 14.
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