Происшествия
Газета.Ru25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор". На трассе М-4 "Дон" в районе 1357 км произошло массовое столкновение автомобилей в двумя очагами, в первом – 11 транспортных средств, а втором – 14.
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
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МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
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Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
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Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
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Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
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Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
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Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
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РФ получила право на экспорт говядины в Китай
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Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения
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Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Компания АвтоВАЗ до конца 2020 года интергрирует в свой дельный ряд Chevrolet Niva под брендом LADA.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
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