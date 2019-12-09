Общество

Lenta.ruLenta.ruЖелающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

В прошлом году считающих Основной закон формальным документом было 46%, в то время как 43% полагали, что Конституция определяет жизнь российского общества.
РБКвчера в 23:00

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ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию

РИА Новости02:33

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше. Помните, о чем она?

Lenta.ru03:15

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Газета.Ru01:13

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию

Коммерсантъ01:07

Больше половины россиян хотели бы изменить Конституцию

Дождь01:31

Россияне рассказали, почему хотят изменить Конституцию

URA.Ruвчера в 23:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:26
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Политика

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ 02:49
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Происшествия

В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Российская газета 03:00
Политика

Акция оппозиции продолжается у офиса Зеленского

Акция «Дозор на Банковой» по-прежнему проходит около офиса президента Украины Владимира Зеленского — активисты ожидают первых результатов встречи в «нормандском формате».
iReactor 03:10
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 07 декабря в 09:17
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета вчера в 18:11
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru 07 декабря в 17:11
Происшествия

Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу

В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
REGNUM 03:07
Общество

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Ведомости вчера в 15:50
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Известия 02:00
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Православная церковь два раза в год отмечает дни памяти святого великомученика Георгия Победоносца: 6 мая - день казни великомученика и 9 декабря - годовщину освящения Ярославом Мудрым в Киеве храма в честь Георгия Победоносца.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru вчера в 22:11
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика

Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»

ЕС рассчитывает на прогресс на саммите "нормандской четверки", считает одним из своих приоритетов мирное и устойчивое решение украинского кризиса, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
РИА Новости 03:16
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Супруга фигуриста связала произошедшее в плохим состоянием льда на стадионе.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева презентовала фильм «Тот самый концерт»

Состоялась долгожданная для поклонников премьера фильма "Тот самый концерт", посвященный важному событию для Аллы Пугачевой - юбилейному концерту и жизни за кулисами, которая долго скрывалась от всех.
SM News вчера в 05:11
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv вчера в 05:19
Политика

Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе

Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира.
Lenta.ru 02:32
Гаджеты

Nokia 2.3 на чистом Android стал доступен для заказа в России

Напомним, что модель работает под управлением чистого Android 9 Pie, имеет двойную камеру, 6,2-дюймовый экран, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор на 4 000 мАч.
Astera вчера в 09:55
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
РБК 03:01
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