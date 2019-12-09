В прошлом году считающих Основной закон формальным документом было 46%, в то время как 43% полагали, что Конституция определяет жизнь российского общества.

с чего всё началось

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