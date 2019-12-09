Общество
Lenta.ruЖелающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В прошлом году считающих Основной закон формальным документом было 46%, в то время как 43% полагали, что Конституция определяет жизнь российского общества.РБКвчера в 23:00
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Общество
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Происшествия
В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть
Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Политика
Акция оппозиции продолжается у офиса Зеленского
Акция «Дозор на Банковой» по-прежнему проходит около офиса президента Украины Владимира Зеленского — активисты ожидают первых результатов встречи в «нормандском формате».
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Происшествия
Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу
В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
Общество
Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Общество
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Православная церковь два раза в год отмечает дни памяти святого великомученика Георгия Победоносца: 6 мая - день казни великомученика и 9 декабря - годовщину освящения Ярославом Мудрым в Киеве храма в честь Георгия Победоносца.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»
ЕС рассчитывает на прогресс на саммите "нормандской четверки", считает одним из своих приоритетов мирное и устойчивое решение украинского кризиса, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Супруга фигуриста связала произошедшее в плохим состоянием льда на стадионе.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева презентовала фильм «Тот самый концерт»
Состоялась долгожданная для поклонников премьера фильма "Тот самый концерт", посвященный важному событию для Аллы Пугачевой - юбилейному концерту и жизни за кулисами, которая долго скрывалась от всех.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Политика
Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе
Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира.
Гаджеты
Nokia 2.3 на чистом Android стал доступен для заказа в России
Напомним, что модель работает под управлением чистого Android 9 Pie, имеет двойную камеру, 6,2-дюймовый экран, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор на 4 000 мАч.
Политика
Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме
Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.