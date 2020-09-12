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Lenta.ru
Lenta.ru

Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Коллекторы видят рост выплат россиянами «плохих» долгов со спадом коронавируса

Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) во время пандемии претерпело изменения: в весенние месяцы они менее охотно выплачивали "плохую" задолженность, однако летом со стабилизацией ситуации в экономике они стали чаще погашать свои обязательства, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм".
ПРАЙМ00:15
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ИА Красная Весна

Граждане РФ стали лучше платить по долгам

ИА Красная Весна05:47
Lenta.ru

Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Lenta.ru04:16
РБК

Коллекторы увидели рост выплат россиян по проблемным долгам

РБК02:22
ГЛАС.RU

Коллекторы увидели рост выплат жителей России по проблемным долгам

ГЛАС.RU03:32
Коммерсантъ

Коллекторы в России отметили рост выплат по плохим долгам

Коммерсантъ02:37
Shraibikus News

Коллекторы увидели рост выплат по плохим долгам

Shraibikus News03:38
ПРАЙМ

Коллекторы видят рост выплат россиянами «плохих» долгов со спадом коронавируса

ПРАЙМ00:15

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
BFM.ru06:26
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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