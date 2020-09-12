Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.

С чего всё началось Коллекторы видят рост выплат россиянами «плохих» долгов со спадом коронавируса Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) во время пандемии претерпело изменения: в весенние месяцы они менее охотно выплачивали "плохую" задолженность, однако летом со стабилизацией ситуации в экономике они стали чаще погашать свои обязательства, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм". ПРАЙМ 00:15