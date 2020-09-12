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Lenta.ru
Lenta.ru

Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Коллекторы видят рост выплат россиянами «плохих» долгов со спадом коронавируса

Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) во время пандемии претерпело изменения: в весенние месяцы они менее охотно выплачивали "плохую" задолженность, однако летом со стабилизацией ситуации в экономике они стали чаще погашать свои обязательства, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм".
ПРАЙМ00:15
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ИА Красная Весна

Граждане РФ стали лучше платить по долгам

ИА Красная Весна05:47
Коммерсантъ

Коллекторы в России отметили рост выплат по плохим долгам

Коммерсантъ02:37
Shraibikus News

Коллекторы увидели рост выплат по плохим долгам

Shraibikus News03:38
ГЛАС.RU

Коллекторы увидели рост выплат жителей России по проблемным долгам

ГЛАС.RU03:32
Lenta.ru

Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Lenta.ru04:16
РБК

Коллекторы увидели рост выплат россиян по проблемным долгам

РБК02:22
ПРАЙМ

Коллекторы видят рост выплат россиянами «плохих» долгов со спадом коронавируса

ПРАЙМ00:15

В Индии обнаружили зуб древнейшего гиббона

Палеонтологи описали древнейшего представителя семейства гиббонов: основой для открытия стал коренной зуб возрастом около 13 миллионов лет, который обнаружили на севере Индии.
N+1вчера в 08:45
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Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве достигла 90%

Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать голос можно будет уже на участке традиционным способом.
РИА Новости06:44
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.comвчера в 04:23
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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