Экономика
Южный ФедеральныйУвеличить сбор налогов и штрафов предложил Минфин
Минфин планирует, что ФНС увеличит сбор НДС на 89,5 миллиарда, а налога на прибыль на 56,5 миллиарда в рублевом эквиваленте. Дополнительный сбор штрафов планируется провести за счет санкций в отношении большегрузных автомобилей, превышающих массу, сообщает Lenta.ru.
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Повторный рост НДС. Минфин компенсирует льготы нефтяникам за счет россиян
Национальная служба новостейвчера в 12:00
Минфин предложил повысить размер налогов и штрафов для пополнения бюджета
Общая газета.RU14 ноября в 16:03
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