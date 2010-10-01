Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУверен, что Миранчук — в составе. А больше некому

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Новая группа для Черчесова: Дания, Россия, Португалия, Финляндия Удивительное дело, но у Станислава Черчесова, похоже, по стартовому составу на матч с Бельгией просто не просматривается двух вариантов — в отличие от тактических моделей. На 11 мест мне видится ровно 11 человек.
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Россия — Бельгия: о составе команды Черчесова

Нева Спортвчера в 16:00

Уверен, что Миранчук — в составе. А больше некому

Спорт-Экспресс03:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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Fashion-ритейлеры теряют трафик

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