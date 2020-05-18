Энергетика

Expert.ruExpert.ruУверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. Цена «бочки» нефти марки WTI CLc1 увеличилась до 31,05 доллара (5,6%).
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Цены на нефть продолжают расти

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Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:09

Топливу предсказали «парадоксальный» рост цен

News.ru08:45

Цена нефти Brent превысила $35

ТАССвчера в 10:35

Цена нефти марки Brent поднялась выше $35

Московский Комсомолецвчера в 10:54
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Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
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Происшествия

В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ

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Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
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