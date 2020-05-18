Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 35 долларов во вторник утром
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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Комментарии
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 19 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:43
Кино
Российские фильмы в прошлом году собрали за рубежом более $50 млн
Кассовые сборы российских фильмов за рубежом за последние пять лет увеличились в 3,5 раза, составив в 2019 году более $50 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитического департамента Фонда кино.
Аргументы и Факты вчера в 11:44
Музыка
Полина Гагарина перетанцевала «Пухляша» из клипа Little big
Российская певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует вместе с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит рей-группы Little big "Uno", с которым команда фронтмена Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество
Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
РИАМО вчера в 13:34
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
Спорт
Тренер «Чайки» Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Наставник "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Поклонская призвала Киев провести референдум среди украинцев по Крыму
Московский Комсомолец вчера в 23:27
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском вчера в 12:08
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
Беглец рассказал, что американцы обучали их. Его инструктором был капитан Майк, который посвящал сирийца в тонкости работы с пулеметами.
Российская газета вчера в 23:40
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости вчера в 17:14
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета вчера в 01:36
Наука
Эффективность масок против коронавируса доказали тесты на хомяках
Китайские ученые смогли доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусом.
Live24 вчера в 14:01
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 14:06
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне
Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:45
Музыка
Экс-участница «Little Big» рассказала, почему покинула группу
У истоков создания популярной группы "Little Big", представлявшей Россию на "Евровидении" в 2020 году, стояла необычная девушка Анна Каст.
Pravda.Ru вчера в 06:37
Фигурное катание
Костомаров поздравил Загитову: красавица и великая спортсменка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поздравил Алину Загитову с днем рождения.
РИА Новости вчера в 10:55
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27