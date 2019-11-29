Футбол
КоммерсантъУволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет. Его место временно занял Фредрик Юнгберг, который играл за команду в 1998–2007 годах.
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Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента
Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
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В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
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Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ
Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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В Челябинске пограничники попались на взятке
В Челябинске двое пограничников отданы под суд.
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В ДНР приняли закон о государственной границе
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
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Skoda раскрыла внешность нового Rapid
Российский офис Skoda опубликовал первые официальные изображения нового поколения лифтбека Rapid.
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Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
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Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
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Правительство ввело новые льготы для жителей российских сёл
Правительство ввело новые льготы для жителей российских сел.
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Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Армия и оружие