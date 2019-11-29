Футбол

КоммерсантъКоммерсантъУволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет. Его место временно занял Фредрик Юнгберг, который играл за команду в 1998–2007 годах.
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Эмери покинул пост главного тренера «Арсенала»

РИА Новости05:18

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Sportbox.RU05:15

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«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

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«Арсенал» уволил Эмери

Soccer.ru05:29

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